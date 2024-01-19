Эльяс Шафиев, собкор 20:42

Нападения хуситов на международные торговые суда в Красном море вызвали проблемы с поставками нефти на рынки Европы и Африки. В настоящее время нефтяные танкеры используют «южноафриканский» торговый путь вместо более короткого маршрута через Красное море и Суэцкий канал. Это привело к перебоям в поставках нефти Brent. Как сообщает Reuters, вышеупомянутая ситуация в сочетании с другими факторами, такими как растущий спрос со стороны Китая, приводят к усилению конкуренции за поставки сырой нефти: аналитики утверждают, что наиболее отчетливо это прослеживается на европейских рынках. «Brent является наиболее пострадавшим фьючерсным контрактом, когда речь идет о сбоях в Красном море/Суэцком канале», — сказал Виктор Катона, ведущий аналитик по сырой нефти компании Kpler.

«Так кто же больше всего страдает физически? Несомненно, это европейские нефтеперерабатывающие заводы». Агентство сообщает, что из-за ситуации в Красном море поставки нефти с Ближнего Востока в Европу сократились. По данным Kpler, объемы, поступающие в Европу с Ближнего Востока, сократились почти вдвое до 570 тысяч баррелей в сутки в декабре с более миллиона в октябре. «Проблемы в Красном море вызывают задержки, поэтому нефтеперерабатывающим предприятиям приходится решать проблемы на местах», — сказал торговый источник. «Рынок напряжен из-за потери баррелей из Персидского залива», — добавил другой. В Азии средние спотовые премии по ближневосточным нефтяным месторождениям Дубай, Оман и Мурбан выросли, отчасти благодаря опасениям о перебоях в поставках. Дифференциалы по сырой нефти в США еще не оказали какого-либо влияния, и в этом году они торгуются в основном в диапазоне. Цена на азербайджанскую нефть Azeri Light, экспортируемую в Европу, а также в США и Азию, тоже подскочила более чем на 6 долларов по сравнению с датированной нефтью Brent, что, по данным LSEG, станет самым высоким показателем с сентября.