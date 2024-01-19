И ради одного Гарегина потерять всё на Кавказе? Где логика? главная тема

Эльнур Мамедов, отдел экономики

Судя по решениям, предпринимаемым Эммануэлем Макроном как в политике, так и в экономике, складывается ощущение, что президент решил окончательно развалить Францию. В чем, похоже, преуспел, поскольку рядовые французы сталкиваются с растущей инфляцией и безработицей, а мировые политики избегают общения с лидером Франции, словно речь идет об инфекционном больном.

Какая сверхдержава с таким бездарным президентом?

Эммануэль Макрон, рядовой банковский клерк, вознесенный волею обстоятельств и судеб в кресло хозяина Елисейского дворца и возомнивший себя преемником таких политических столпов как Шарль де Голль, Жорж Помпиду и Жак Ширак, провалился буквально во всем – от внутренней политики, погрузив Францию в атмосферу тяжелого экономического кризиса и социально-этнических противоречий, до полного фиаско на внешнеполитической арене, где влияние Франции, родины дипломатии и члена Совета Безопасности ООН, скукожилось до уровня страны третьего мира.

Непоследовательность, амбициозность, а подчас откровенный авантюризм, ставшие своеобразным стилем внешней политики Макрона, отчетливо прослеживаются на примере отношений Франции с Азербайджаном, которые Макрон довел практически до полного разрыва. Причем только потому, что Азербайджан «посмел» самостоятельно, без консультаций со «старшими товарищами», освободить из-под армянской оккупации собственные земли, признанные мировым сообществом.

Поведение Эммануэля Макрона, стремящегося, судя по всему, быть армянином больше, чем католикос Гарегин II, который на всех уровнях добивается изоляции и введения санкций против Азербайджана, активно вооружает Армению, подталкивая ее к новой войне, а также грубо вмешивается во внутренние дела Азербайджана, нагружая аппарат посольства Франции в Баку выполнением задач, далеких от дипломатии, вызывает чувства искреннего недоумения и брезгливости.

Ну, не к лицу подобное амикошонство соотечественнику Наполеона, Стендаля и Кюри! Как-то не по-французски все это…

Авантюра Макрона стоила Франции стратегических позиций во всем кавказском регионе

Впрочем, как бы сильно Макрон не болел за интересы Армении, все равно трудно объяснить столь неприкрытый антиазербайджанский настрой президента Франции. Ведь идя на прямой разрыв отношений с Азербайджаном, Макрон, по сути дела, стреляет себе в ногу. Поскольку в Баку уже в полный голос звучат предложения выдворить за пределы страны все французские компании с последующей конфискацией их активов.

Макрон прекрасно знает, какими потерями это может обернуться для Франции, если учесть, что активы одного лишь концерна Total оцениваются в миллиарды долларов. Не говоря уже о том, что этот французский гигант, добывающий вместе с госкомпанией SOCAR газ на месторождении «Апшерон», просит в настоящее время правительство Азербайджана разрешить ему участие в других проектах. А ведь таких французских компаний, активы которых в разы превышают интересы Парижа в Армении, в Азербайджане десятки.

Или как, к примеру, представляет себе Эммануэль Макрон обеспечение топливом своих атомных электростанций, на которых вырабатывается больше 70 процентов всей французской электроэнергии? Бесславно уступив России влияние в Нигере, который десятилетиями обеспечивавал Францию ураном, президент Макрон устремился за ядерным топливом в Казахстан. Но даже если казахи согласятся его продавать (что проблематично, учитывая вероятную реакцию России), как этот уран попадет во Францию? Путь-то ведь всего один – через Азербайджан. То есть, через ту самую страну, которую сам же Макрон так мечтает с помощью ЕС обложить экономическими санкциями.

Под угрозой оказались и энергетические интересы сверхдержавы

В результате, проиграв все, что можно, во внешней политике, Макрон пытается сохранить остатки былой популярности на ниве внутренних достижений.

Громогласно проанонсировав новые политические реформы, Макрон приступил к реорганизации правительства. И первым его шагом стало назначение премьер-министром молодого Габриэля Атталя, а его супруга (премьер-министр открытый гей – ред.), Стефана Сежурне - одним из ведущих министров обновленного кабинета.

Однако процесс реформирования был в значительной степени омрачен скандалом вокруг министра внутренних дел Жеральда Дарманена - Кассационный суд Франции, являющийся высшей судебной инстанцией в стране, рассматривает жалобу некоей Софи Паттерсон-Спац, которая обвиняет Дарманена в изнасиловании, сексуальных домогательствах и злоупотреблении доверием. Женщина обивает судебные пороги уже шестой год, но найти управу на сексуально озабоченного министра все никак не может.

В свою очередь, Дарманен признал, что действительно состоял в интимной связи с мадам Паттерсон-Спац, но исключительно по взаимному согласию. И продолжает выполнять обязанности министра внутренних дел…

Куда катится Франция? Премьер и глава МИД - геи, а министр внутренних дел - сексуальный маньяк

Президент Макрон, не растративший дар убеждения, приобретенный за годы работы с клиентами в банке, щедро раздает оптимистические интервью, в которых призывает народ Франции к сплоченности, поскольку все остальное для достижения успеха у страны есть.

Призыв вполне корректный, вот только народ, как известно, сплачивается вокруг общепризнанных лидеров. А это уж точно не про президента Эммануэля Макрона, чья политика отталкивает не только большинство рядовых французов, но и лидеров целого ряда иностранных государств, давно уже переставших всерьез воспринимать одиозного выскочку, непонятно как оказавшегося в Елисейском дворце.

А тем временем Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты», выступающий против агрессивной политики Североатлантического альянса, призывает Францию выйти из НАТО, который провоцирует и приближает Третью мировую войну.

Филиппо утверждает, что народ должен выйти из этой смертельной спирали, чтобы выбрать свободную Францию, процветание и мир. Однако вопрос, сумеют ли французы последовать призыву лидера «Патриотов» при таком президенте как Эммануэль Макрон, остается открытым.