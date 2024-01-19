Эльнур Мамедов, отдел экономики 20:54

Судя по решениям, предпринимаемым Эммануэлем Макроном как в политике, так и в экономике, складывается ощущение, что президент решил окончательно развалить Францию. В чем, похоже, преуспел, поскольку рядовые французы сталкиваются с растущей инфляцией и безработицей, а мировые политики избегают общения с лидером Франции, словно речь идет об инфекционном больном.

Эммануэль Макрон, рядовой банковский клерк, вознесенный волею обстоятельств и судеб в кресло хозяина Елисейского дворца и возомнивший себя преемником таких политических столпов как Шарль де Голль, Жорж Помпиду и Жак Ширак, провалился буквально во всем – от внутренней политики, погрузив Францию в атмосферу тяжелого экономического кризиса и социально-этнических противоречий, до полного фиаско на внешнеполитической арене, где влияние Франции, родины дипломатии и члена Совета Безопасности ООН, скукожилось до уровня страны третьего мира. Непоследовательность, амбициозность, а подчас откровенный авантюризм, ставшие своеобразным стилем внешней политики Макрона, отчетливо прослеживаются на примере отношений Франции с Азербайджаном, которые Макрон довел практически до полного разрыва. Причем только потому, что Азербайджан «посмел» самостоятельно, без консультаций со «старшими товарищами», освободить из-под армянской оккупации собственные земли, признанные мировым сообществом. Поведение Эммануэля Макрона, стремящегося, судя по всему, быть армянином больше, чем католикос Гарегин II, который на всех уровнях добивается изоляции и введения санкций против Азербайджана, активно вооружает Армению, подталкивая ее к новой войне, а также грубо вмешивается во внутренние дела Азербайджана, нагружая аппарат посольства Франции в Баку выполнением задач, далеких от дипломатии, вызывает чувства искреннего недоумения и брезгливости. Ну, не к лицу подобное амикошонство соотечественнику Наполеона, Стендаля и Кюри! Как-то не по-французски все это…

Впрочем, как бы сильно Макрон не болел за интересы Армении, все равно трудно объяснить столь неприкрытый антиазербайджанский настрой президента Франции. Ведь идя на прямой разрыв отношений с Азербайджаном, Макрон, по сути дела, стреляет себе в ногу. Поскольку в Баку уже в полный голос звучат предложения выдворить за пределы страны все французские компании с последующей конфискацией их активов. Макрон прекрасно знает, какими потерями это может обернуться для Франции, если учесть, что активы одного лишь концерна Total оцениваются в миллиарды долларов. Не говоря уже о том, что этот французский гигант, добывающий вместе с госкомпанией SOCAR газ на месторождении «Апшерон», просит в настоящее время правительство Азербайджана разрешить ему участие в других проектах. А ведь таких французских компаний, активы которых в разы превышают интересы Парижа в Армении, в Азербайджане десятки. Или как, к примеру, представляет себе Эммануэль Макрон обеспечение топливом своих атомных электростанций, на которых вырабатывается больше 70 процентов всей французской электроэнергии? Бесславно уступив России влияние в Нигере, который десятилетиями обеспечивавал Францию ураном, президент Макрон устремился за ядерным топливом в Казахстан. Но даже если казахи согласятся его продавать (что проблематично, учитывая вероятную реакцию России), как этот уран попадет во Францию? Путь-то ведь всего один – через Азербайджан. То есть, через ту самую страну, которую сам же Макрон так мечтает с помощью ЕС обложить экономическими санкциями.

В результате, проиграв все, что можно, во внешней политике, Макрон пытается сохранить остатки былой популярности на ниве внутренних достижений. Громогласно проанонсировав новые политические реформы, Макрон приступил к реорганизации правительства. И первым его шагом стало назначение премьер-министром молодого Габриэля Атталя, а его супруга (премьер-министр открытый гей – ред.), Стефана Сежурне - одним из ведущих министров обновленного кабинета. Однако процесс реформирования был в значительной степени омрачен скандалом вокруг министра внутренних дел Жеральда Дарманена - Кассационный суд Франции, являющийся высшей судебной инстанцией в стране, рассматривает жалобу некоей Софи Паттерсон-Спац, которая обвиняет Дарманена в изнасиловании, сексуальных домогательствах и злоупотреблении доверием. Женщина обивает судебные пороги уже шестой год, но найти управу на сексуально озабоченного министра все никак не может. В свою очередь, Дарманен признал, что действительно состоял в интимной связи с мадам Паттерсон-Спац, но исключительно по взаимному согласию. И продолжает выполнять обязанности министра внутренних дел…