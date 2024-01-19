Гутерриш: Африка должна быть в Совбезе ООН

Африка должна быть представлена в Совете Безопасности ООН в качестве постоянного члена. Убежденность в этом выразил глава всемирной организации Антониу Гутерриш, выступая на саммите Движения неприсоединения в столице Уганды Кампале.

"Мир означает фокус на предотвращении [конфликтов], диалог и посредничество для разрешения разногласий и разрядки конфликтов <...>. Совет Безопасности ООН является главным примером. Ведущая платформа мира для урегулирования международных споров парализована геополитическими разногласиями, которые блокируют эффективные решения, - сказал он. - Как мы можем принять, что у африканского континента до сих пор нет постоянного представителя в Совете Безопасности ООН?".

Глава всемирной организации отметил, что Движение неприсоединения "на протяжении долгого времени подчеркивало системные недостатки Совета и необходимость реформ для того, чтобы сделать его [СБ] по-настоящему эффективным и представительным".