Симоньян: В Украине пройдет олимпиада трансгендеров

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян отметилась новыми выпадами в адрес Украины в эфире на РосТВ, заявив, что страна в будущем может превратиться на "ЛГБТ-столицу" и "олимпиаду трансгендеров".

Соответствующим образом она отреагировала на слова председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра. Последний заявил, что причиной нападения РФ на Украину стал ее страх перед демократией.

"Эта война началась не из-за реальной угрозы России со стороны Украины или НАТО. Россия испугалась кое-чего более сильного, чем любое оружие в мире - демократии. Если бы люди в Украине получили демократические права, россияне захотели бы их тоже, вот из-за чего началась война", - процитировали Бауэра в эфире РФ.

"Накушались мы вашей демократии так, что вы сами вакцинировали нас своими руками от этой демократии на десятилетия! Чем бы ни стала Украина - ЛГБТ-столицей или местом проведения олимпиады трансгендеров, - Россия такой никогда не захочет быть", - прокомментировала Симоньян.