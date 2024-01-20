В Израиле считают угрозой Палестину
Израильский министр энергетики Эли Коэн, до начала 2024 года занимавший пост главы МИД Израиля, категорически отверг возможность создания полноценного независимого государства для палестинцев. По его мнению, такой шаг станет "наградой за террор" и создаст постоянную угрозу еврейскому государству.
"Создание палестинского государства - это награда за терроризм и опасность для Государства Израиль. Это будет поощрять убийства евреев и оказывать поддержку иранской оси зла", - написал он в X.