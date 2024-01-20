Мамед Эфендиев, отдел экономики 20 января 2024, 22:27

Как и ожидалось, минувший год завершился для Германии рецессией. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, ВВП «локомотива» экономики Евросоюза снизился по сравнению с предыдущим годом на 0,3 процента. Следует признать, что ВВП ФРГ демонстрировал низкие показатели в течение всего прошлого года. По итогам третьего квартала он уменьшился на 0,1 процента, к тому же текущие показатели, включая промышленное производство и поступающие заказы, предполагали небольшое снижение экономики и в последние три месяца года.

Фискальные осложнения, вызванные решением Конституционного суда ФРГ сократить государственные расходы, примерно, на 60 миллиардов евро, также негативно сказались на экономических перспективах Германии. Министерство экономики ФРГ уже тогда прогнозировало, что экономика страны продолжит снижаться и в четвертом квартале. Правда, по октябрьскому прогнозу правительства, ВВП страны должен был по итогам 2023 года снизиться на 0,4 процента и вырасти на 1,3 процента в 2024 году. Но в четвертом квартале германская экономика сократилась на 0,3 процента по сравнению с третьим кварталом. Эксперты связали это со снижением покупательской способности населения в 2023 году – из-за роста потребительских цен многие немцы были вынуждены экономить. По предварительным данным, среднегодовой уровень инфляции в ФРГ составил 5,9 процента. Неутешительной для страны оказалась и статистика медианного размера благосостояния домохозяйств в 20 странах Евросоюза, опубликованная европейским Центробанком во Франкфурте-на-Майне. В Германии этот показатель равен 106.000 евро, и с ним страна оказалась лишь на 15-м месте в ЕС вслед за Словенией, Словакией и Португалией. Беднее немцев, как свидетельствует статистика, оказались только страны Балтии, Венгрия и Греция. Правда, если брать среднее, а не медианное значение благосостояния германских домохозяйств, то оно равняется уже 413.000 евро, что выводит ФРГ на девятое место в ЕС. Дело в том, что в ФРГ много сверхбогатых семей, капиталы которых резко улучшают общую статистику.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер объясняет ситуацию тем, что Берлин оплачивает половину всей помощи Украине, поступающей от ЕС. Кроме того, санкции в отношении России привели к росту цен на энергоносители. К тому же немецкая экономика сталкивается с проблемами из-за ситуации в США, инфляции в Китае, а также из-за повышения процентных ставок. Другими словами, Кристиан Линднер пытается свалить все беды немецкой экономики на негативное влияние внешних факторов. Совершенно иного мнения придерживается общественность ФРГ, обвиняющая в этом правительство и особенно федерального канцлера Олафа Шольца. В декабре канцлер сильнее всех «просел» в рейтинге одобрения немецких политиков по версии журнала Der Spiegel, согласно которому Шольц потерял 14 процентных пунктов и скатился во вторую половину списка, заняв среди 20 политиков только 14-е место. То же самое можно сказать и о других представителях правящей коалиции. Уровень одобрения упал у главы МИД Анналены Бербок и главы МВД, однопартийца Шольца Нэнси Фезер (по минус 4 процента). Не претерпел изменений лишь рейтинг министра обороны Бориса Писториуса, сохранившего второе место вслед за федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

А по данным исследования института INSA, проведенного для издания Bild, почти две трети жителей Германии хотели бы смены федерального канцлера, причем вместо Шольца большинство хотели бы видеть именно Писториуса. Ранее, по данным опроса социологического института Civey, отмечалось, что более половины граждан ФРГ считают, что в течение 2024 года коалиционное правительство ФРГ во главе с Шольцем распадется. Шольца однозначно признали главным неудачником Германии, многие считают, что из-за утраты доверия он может досрочно покинуть кресло канцлера. Ну, и последний удар по лидеру немецких социал-демократов могут нанести дело Wirecard и личные отношения Шольца с Яном Марсалеком. Напомним, что в 2020 году, когда нынешний канцлер занимал пост министра финансов, аудиторы зафиксировали в компании Wirecard нехватку средств в размере 1,9 миллиарда евро и обвинили ее в мошенничестве. Но Шольц и его министерство пытались защитить корпорацию от нападок, что вызвало в обществе негодование и подозрения. Которые особенно усилились после того, как австриец Ян Марсалек, один из ведущих менеджеров Wirecard, скрылся от следствия. И вот на столь мрачном для правительства фоне Счетная палата ФРГ обвинила МИД Германии в излишних расходах, имея в виду приобретение внешнеполитическим ведомством роскошной виллы в Брюсселе для посла ФРГ в Евросоюзе. Недвижимость, приобретенная еще при прошлом главе МИД Хайко Маасе, обошлась Министерству иностранных дел, примерно, в 8 миллионов евро.