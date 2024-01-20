Майк Джонсон обвинил Белый дом

Белый дом не передает Украине нужное ей оружие, но при этом продолжает требовать все новые миллиарды для поддержки ВСУ. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.

Он рассказал, что в декабре общался в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским, и тот, якобы, заявил, что Киев не получает запрошенное оружие.

«Иными словами, Белый дом не оказывает даже минимально необходимой поддержки, а при этом просит все новые и новые миллиарды. Ну, пусть сначала сделает то, что не сделал», - заявил Джонсон.

Он вновь повторил, что Конгресс так и не получил ответ от администрации США на вопрос, какова стратегия Вашингтона по Украине и где «финальная точка конфликта».