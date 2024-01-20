В России создадут сеть бомбоубежищ шаговой доступности

МЧС России разработало проект постановления, предлагающий использовать для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций близлежащие помещения. Как рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства, в настоящее время документ находится на этапе согласования. Дополнительные подробности раскрыты не были.

Представители МЧС подчеркнули, что в настоящее время наиболее эффективным и безальтернативным методом защиты граждан на местах их проживания является использование укрытий в заглубленных помещениях. «Для этого достаточно обеспечить такие помещения средствами первичного жизнеобеспечения (вода, канализация, освещение, вентиляция, отопление)», — пояснили в министерстве.

В начале 2023 года в России начались проверки и ремонт бомбоубежищ, созданных в период Советского Союза. На территории страны находится значительное количество бункеров, подвалов и других безопасных укрытий, многие из которых были законсервированы на протяжении десятилетий.