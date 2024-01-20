Словакия возобновила сотрудничество с Россией

Новый министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила запрет на сотрудничество с Россией и Беларусью в области культуры. Об этом сообщает Pravda.Správy.

"В мире существуют десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, художники и культура не должны платить за это", - прокомментировали решение Шимковичовой в министерстве.

Отметим, что 2 марта 2022 года предыдущий министр культуры Словакии Наталья Миланова приняла решение о запрете всем подконтрольным организациям и их работникам сотрудничать с Россией и Беларусью.