Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новую стратегию в войне с Россией. Об этом заявил обозреватель издания Bild Юлиан Репке.

По его словам, украинские военные переходят от чисто военных целей к уничтожению российской инфраструктуры, которая обслуживает как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс. Немецкий журналист уточнил, что ВСУ за несколько месяцев успешно переоборудовали зарубежные снаряды в собственные беспилотники-камикадзе.

Репке также добавил, что Киев вынужден менять тактику якобы из-за отсутствия поддержки со стороны США и нехватки солдат для успешного контрнаступления. Он отметил, что помощь со стороны Запада сократилась почти на 90 процентов по сравнению с 2022 годом.