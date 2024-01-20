Матч за лидерство в чемпионате Азербайджана по баскетболу: «Сабах» против «НТД-ИНДИГО» ВИДЕО
Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана состоится центральный матч 11-го тура. В матче за лидерство встретятся хачмазский «НТД-ИНДИГО» и действующий чемпион страны бакинский «Сабах».
Матч пройдет в Хачмазском Олимпийском спорткомплексе и начнется в 14:00. Обе команды имеют по 19 очков. В десяти матчах и «Сабах», и «НТД-ИНДИГО» одержали по девять побед и потерпели по одному поражению. В первом круге в очном противостоянии победил «Сабах» - 81:70.
Матч «НТД-ИНДИГО» - «Сабах» можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
Это будет заключительный игра 11-го тура. Среди других встреч тура стоит выделить победу бакинского «Хазри» над «Гянджой» - 96:89. «Хазри» имеет 20 очков, и в данный момент возглавляет турнирную таблицу. Но сегодня «Сабах» и «НТД-ИНДИГО» потеснят подопечных турецкого специалиста Мурата Дикмена.
На 4-м месте «Нефтчи», набравший 18 очков. В этом туре «Нефтчи» обыграл «Джалилабад» - 72:63.
Далее располагается «Хырдалан» - 17 очков. Хырдаланцы одолели «Сумгаит» - 100:90.
Вторую подряд победу одержал «Серхедчи». На этот раз «пограничники» не оставили шансов аутсайдеру чемпионата «Шеки» - 112:82. Команда поднялась на 7-е место.
Турнирное положение:
1. «Хазри» - 20 очков (11 матчей)
2. «Сабах» - 19 (10)
3. «НТД-ИНДИГО» - 19 (10)
4. «Нефтчи» - 18 (11)
5. «Хырдалан» - 17 (11)
6. «Джалилабад» - 15 (11)
7. «Серхедчи» - 15 (11)
8. «Сумгаит» - 14 (11)
9. «Гянджа» - 14 (11)
10. «Шеки» - 11 (11).