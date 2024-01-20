Сегодня в Баскетбольной лиге Азербайджана состоится центральный матч 11-го тура. В матче за лидерство встретятся хачмазский «НТД-ИНДИГО» и действующий чемпион страны бакинский «Сабах».

Матч пройдет в Хачмазском Олимпийском спорткомплексе и начнется в 14:00. Обе команды имеют по 19 очков. В десяти матчах и «Сабах», и «НТД-ИНДИГО» одержали по девять побед и потерпели по одному поражению. В первом круге в очном противостоянии победил «Сабах» - 81:70.

Матч «НТД-ИНДИГО» - «Сабах» можно будет посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.