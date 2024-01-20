Фархад Мамедов, автор haqqin.az 00:26

Выступая в пятницу, 19 января, в Министерстве юстиции, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция. «В ходе одной-двух рабочих бесед с министром юстиции я зафиксировал эту необходимость, - подчеркнул премьер-министр. - Я высказываю это мнение для того, чтобы оно стало предметом более широкого обсуждения. Республике Армения нужна новая Конституция». Отметим, что ранее Пашинян неоднократно подчеркивал, что система управления страны должна оставаться неизменной и не затрагивать рычаги власти. Что же касается причин, по которой Армении необходима новая Конституция, то, по словам премьер-министра, они заключаются в «изменениях в регионе и мире, которыми необходимо управлять в соответствии с государственными интересами Армении».

«Мы должны иметь Конституцию, которая сделает Республику Армения более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях», - подчеркнул Никол Пашинян. И хотя никаких дополнительных подробностей премьер не сообщил, армянская оппозиция и политические круги пришли к выводу, что слова Пашиняна о новой Конституции непосредственно связаны с требованиями Азербайджана. Напомним в этой связи, что ныне существующая Конституция Армении, основанная на Декларации независимости, принятой в 1990 году, включает в себя территориальные претензии к Азербайджану и Турции. В ней также упоминается решение об «объединении Армянской ССР с Нагорным Карабахом», принятое в 1989 году тогдашним парламентом Армении и карабахскими сепаратистами. Помимо этого, в Декларации независимости Армении изложены основные положения создания государственности – от предоставления гражданства и формирования международных отношений до повестки дня международного признания «геноцида армян». Армянский политик Сурен Саакян напоминает, что еще в 2022 году в ходе одной из закрытых встреч Никол Пашинян прямо заявил, что Азербайджан принуждает Армению убрать из ключевых документов любое упоминание Карабаха. «Пашинян говорил о требованиях Азербайджана относительно Конституции и Декларации независимости еще в начале 2022 года», - отметил Саакян. Напомним, что в 2021 году президент Азербайджана заявил в интервью турецкому агентству «Анадолу», что Армения должна изменить свою Конституцию, которая, по словам главы государства, включает обвинения в адрес Турции. А в декабре прошлого года президент Алиев сказал, что для подписания мирного соглашения Армения должна раз и навсегда забыть про Карабах и дать твердые гарантии, что не прибегнет к реваншу в будущем.

Со своей стороны, Никол Пашинян неоднократно заявлял, что в интересах будущего Армении следует четко заявить, что Ереван не только сейчас, но и в будущем не будет иметь территориальных претензий к какой-либо другой стране. Более того, в прошлом году армянский премьер-министр публично выразил неодобрение содержанием Декларации, являющейся основой Конституции Республики Армения. «Экспертиза-анализ текста Декларации показывает, что мы в конечном итоге выбрали такие слова и содержание, которые основаны на формуле, сделавшей нас частью Советского Союза, - отметил Пашинян. - Речь идет о конфронтационных формулировках, которые будут держать нас в постоянных конфликтах с нашими соседями». В результате, в январе 2022 года решением правительства Армении был создан Совет по конституционной реформе. Член этого Совета, представитель гражданского общества Даниел Иоаннисян сообщил армянской службе «Радио Свобода», что с тех пор было проведено несколько заседаний, однако вопрос об исключении Декларации независимости из преамбулы Конституции Армении еще не обсуждался. В настоящее время правительство Армении заявило, что Министерство юстиции направило правительству первый проект концепции конституционных реформ, который будет обсуждаться на заседании Совета в конце января.

По словам министра юстиции Армении, через три месяца планируется утвердить окончательную концепцию, на основе которой будет постатейно написана новая Конституция страны. Отметим, что ранее парламентские фракции открыто бойкотировали заседания Совета по конституционной реформе. По словам представителя партии «Дашнакцутюн» Гегама Манукяна, вскоре они выступят с заявлением, в котором коснутся как работы Совета, так и последнего заявления Пашиняна, которое они связывают с требованиями Азербайджана по мирному договору. Накануне с такими же заявления выступили депутаты от парламентской фракции «Армения» Гегам Манукян, Анна Григорян, Кристине Варданян и Артур Хачатрян, заявившие, что их «опасения по поводу логики переговорного процесса и выполнения Азербайджаном первоначальных условий подтвердились заявлениями Пашиняна по поводу новой Конституции». По мнению оппозиционных парламентариев, этим шагом «Пашинян пытается инициировать новую атаку на один из столпов Третьей Республики Армения», а также подчеркнули, что «заявление Пашиняна является еще одним посланием Азербайджану и Турции».