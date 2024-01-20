Страхи Украины по F-16

Украина боится завозить на территорию страны американские истребители F-16 из-за риска их уничтожения российскими Вооруженными силами, признал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Разведка, к сожалению, у них работает, и нет большого смысла размещать на Украине полные склады с боеприпасами. Та же история и с самолетами F-16. Все вроде бы готово, а мы не берем, почему?!" - сказал он в интервью журналу "Фокус".

Как отметил Игнат, после прибытия на украинскую территорию F-16 "станут хорошей мишенью" для российских сил.