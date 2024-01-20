Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:12

17 января мировые СМИ облетела новость: на таможне в аэропорту Мюнхена задержан Арнольд Шварценеггер, который пытался провезти в ЕС незадекларированные дорогие часы. Пришлось заплатить 35 тысяч евро: к оценочной сумме товара добавились штраф и налог. Несуразная история усугубилась тем, что в банкоматы аэропорта не смогли выдать провинившейся знаменитости настолько большой суммы, и пришлось потратить часа три, чтобы уладить дело. Все это выглядело странно и немного по-дурацки. Арни регулярно летает в Европу, и не мог не знать правило Евросоюза, что при въезде на его территорию наличные или ценные предметы на сумму больше 10 тысяч евро полагается декларировать. Если же предполагается их реализовать, добавляется сумма налога. Но с кем не бывает, да?

Загадочное поведение звезды стало понятно, когда на благотворительном аукционе злополучные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet, первоначальная цена которых предполагалась в 20 тысяч евро, стартовали сразу с 50 тысяч, а ушли они и вовсе за 270 тысяч. Они изготовлены по индивидуальному заказу, на них изображен торс Шварценеггера. Всего изготовлено двадцать экземпляров таких часов под маркой Arnold Classic. Теперь совершенно понятно, что в мюнхенском аэропорту была устроена гениальная рекламная кампания. За каких-то 35 тысяч евро весь мир был уведомлен о намерении Арнольда Шварценеггера поучаствовать в аукционе и выставить на них удивительные часы. Сопровождалась эта информация фотографиями политика-спортсмена-актера с коробкой для часов в руках, на которой было написано «для Австрии». Присутствие на снимке полицейских лишь добавляло внимания.