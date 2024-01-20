Израиль обезглавил генералитет элитной армии Ирана третья мировая
У КСИР чрезвычайно неудачный день. В результате ударов с воздуха израильской авиацией ликвидировано несколько важных офицеров «Кудс» - спецназа Корпуса стражей исламской революции, действующего за рубежом.
Один удар пришелся по зданию на западе Дамаска, в районе Аль-Маза. Позже появилась информация, что несколько высокоточных ракет убили около десяти человек, среди которых руководители высокого звена «Исламского джихада» и четверо представителей КСИР.
Затем сообщили, что убиты Садек Омидзаде, глава разведки «Кудс». КСИР подтвердил потерю и назвал имена и других погибших офицеров, очевидно, имевших отношение к иранской разведке: Саид Карими, Хуссейн Мухаммади и Али Агазаде. Позже сообщили, что скончался один из раненных иранцев. Были также сообщения, что там же и тогда же был ликвидирован Акрам Аджури, один из лидеров «Исламского джихада» в Дамаске, но группировка опровергла эту информацию.
Другим ударом на юге Ливана был уничтожен представитель КСИР Мохаммед Ходерадж, осуществлявший связь между «Кудс» и проиранскими прокси в Ливане. В тот же день при взрыве автомобиля в Южном Ливане были уничтожены два члена ХАМАС. А в секторе Газа ликвидирован руководитель информационного подразделения ХАМАС.
Эти ликвидации продолжают общий курс Израиля на уничтожение ХАМАС и координаторов работы группировки. Недаром офицеры КСИР оказываются в одном месте с террористами, когда туда прилетает ракета.
Так было и 2 января 2024 года: удар с беспилотника по офису ХАМАС в Бейруте, где происходило совещание, ликвидировал семерых членов организации, включая Салеха аль-Арури, заместителя председателя Политбюро ХАМАС, и Самира Фанди, руководителя боевого крыла ХАМАС в Ливане. Там же погиб офицер КСИР.
В конце прошлого года, 26 декабря, был убит ракетным ударом по объекту «Хизболлы» к югу от Дамаска Саид Реза Мусави – главный иранский советник сирийского руководства, более 25 лет проработавший в Сирии и отвечавший за поставки иранского оружия в Сирию и Ливан. Он был ближайшим соратником Касема Сулеймани – руководителя «Кудс», ликвидированного в 2020 году американцами по приказу Трампа.
При том, что иранские прокси обладают некоторой автономией, очевидно, что общее руководство, подготовка, финансирование и вооружение осуществляются Тегераном с помощью как раз «специалистов» - офицеров «Кудс». О том, что операции хуситов в Йемене, наносящих удары по судам в Красном море, проходят под непосредственным руководством людей из КСИР и боевиков «Хизболлы», написал в свежем материале Reuters, ссылаясь на свои источники. Наверняка скоро пойдут сообщения о гибели иранских офицеров после ракетных атак США и их союзников по военным объектам хуситов.
Борьба Израиля с КСИР интенсифицировалась после 7 октября, но ведется она уже очень давно. Среди самых резонансных успехов в «довоенный» период – ликвидация 22 мая 2022 года в Тегеране Хасана Сайяда Ходаи. Он был заместителем командира секретного подразделения 840, похищавшего и убивавшего израильтян за рубежом. Его убили в лихой манере: расстреляли из пистолетов с глушителями проезжавшие мимо мотоциклисты, когда Ходаи садился в свою машину у дома.
Очевидно, даже когда спадет нынешнее обострение на Ближнем Востоке, война КСИР и с КСИР не прекратится. Для этого должны произойти радикальные изменения в самом Иране.