Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:59

У КСИР чрезвычайно неудачный день. В результате ударов с воздуха израильской авиацией ликвидировано несколько важных офицеров «Кудс» - спецназа Корпуса стражей исламской революции, действующего за рубежом. Один удар пришелся по зданию на западе Дамаска, в районе Аль-Маза. Позже появилась информация, что несколько высокоточных ракет убили около десяти человек, среди которых руководители высокого звена «Исламского джихада» и четверо представителей КСИР.

Затем сообщили, что убиты Садек Омидзаде, глава разведки «Кудс». КСИР подтвердил потерю и назвал имена и других погибших офицеров, очевидно, имевших отношение к иранской разведке: Саид Карими, Хуссейн Мухаммади и Али Агазаде. Позже сообщили, что скончался один из раненных иранцев. Были также сообщения, что там же и тогда же был ликвидирован Акрам Аджури, один из лидеров «Исламского джихада» в Дамаске, но группировка опровергла эту информацию. Другим ударом на юге Ливана был уничтожен представитель КСИР Мохаммед Ходерадж, осуществлявший связь между «Кудс» и проиранскими прокси в Ливане. В тот же день при взрыве автомобиля в Южном Ливане были уничтожены два члена ХАМАС. А в секторе Газа ликвидирован руководитель информационного подразделения ХАМАС. Эти ликвидации продолжают общий курс Израиля на уничтожение ХАМАС и координаторов работы группировки. Недаром офицеры КСИР оказываются в одном месте с террористами, когда туда прилетает ракета.

Так было и 2 января 2024 года: удар с беспилотника по офису ХАМАС в Бейруте, где происходило совещание, ликвидировал семерых членов организации, включая Салеха аль-Арури, заместителя председателя Политбюро ХАМАС, и Самира Фанди, руководителя боевого крыла ХАМАС в Ливане. Там же погиб офицер КСИР. В конце прошлого года, 26 декабря, был убит ракетным ударом по объекту «Хизболлы» к югу от Дамаска Саид Реза Мусави – главный иранский советник сирийского руководства, более 25 лет проработавший в Сирии и отвечавший за поставки иранского оружия в Сирию и Ливан. Он был ближайшим соратником Касема Сулеймани – руководителя «Кудс», ликвидированного в 2020 году американцами по приказу Трампа. При том, что иранские прокси обладают некоторой автономией, очевидно, что общее руководство, подготовка, финансирование и вооружение осуществляются Тегераном с помощью как раз «специалистов» - офицеров «Кудс». О том, что операции хуситов в Йемене, наносящих удары по судам в Красном море, проходят под непосредственным руководством людей из КСИР и боевиков «Хизболлы», написал в свежем материале Reuters, ссылаясь на свои источники. Наверняка скоро пойдут сообщения о гибели иранских офицеров после ракетных атак США и их союзников по военным объектам хуситов.