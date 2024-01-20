За что азербайджанца задержали в Колумбии?

Колумбия экстрадировала в Баку азербайджанца по имени Сянан Шякярли, находящегося в международном розыске, пишут азербайджанские СМИ.

Шякярли обвиняется в мошенничестве с причинением крупного ущерба.

Процесс произошел, несмотря на отсутствие договорно-правовой базы в области экстрадиции между двумя странами.

Из-за отсутствия прямого рейса из Колумбии мужчину доставили в АР транзитом через Турцию.