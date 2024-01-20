За что азербайджанца задержали в Колумбии?
Колумбия экстрадировала в Баку азербайджанца по имени Сянан Шякярли, находящегося в международном розыске, пишут азербайджанские СМИ.
Шякярли обвиняется в мошенничестве с причинением крупного ущерба.
Процесс произошел, несмотря на отсутствие договорно-правовой базы в области экстрадиции между двумя странами.
Из-за отсутствия прямого рейса из Колумбии мужчину доставили в АР транзитом через Турцию.
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