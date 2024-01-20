Икрам Нур, автор haqqin.az 10:00

«Исламское сопротивление в Ираке» — коалиция поддерживаемых Ираном иракских ополченцев — взяла на себя ответственность за ракетный удар по американским войскам на авиабазе Айн-аль-Асад в иракской провинции Анбар 20 января. Обстрелы иранскими прокси американских позиций в Ираке давно уже превратились в рутину и не имеют практического смысла. Кроме разве регулярных тренировочных расчетов американской ПВО.

А фразу в сводках о том, что «было выпущено множество баллистических ракет» следует переводить так: иракцы притащили кучу примитивного стреляющего хлама, развернули это в сторону американской военной базы, инициировали пусковое устройство и, сделав видеоотчет, скрылись в неизвестном направлении. Дальше уже начинает действовать бюрократия. Отчет сдается иранскому куратору из КСИР, он проводит его по бумагам, и группе «бесстрашных борцов с Большим Сатаной» выплачивается не слишком большое денежное вознаграждение. Впрочем, «не слишком большое» - это по западным стандартам, для Ирака это деньги весьма неплохие. А дальше в дело вступает пропаганда: «мужественные иракские ополченцы», «еще один удар по американской гегемонии», «земля горит под ногами американских агрессоров», «ось сопротивления в очередной раз показала свою силу и неуязвимость». Словом, набор штампов, обычно используемый для того, чтобы из мухи сделать слона. Относиться к такому всерьез – это терять время. Собственно, так к этому и относятся в Пентагоне и Вашингтоне, предпочитая на эту иракскую рутину не реагировать, поскольку применение тактики «лучшее ПВО – это наши танки на пусковых позициях врага» здесь не работает.

Возникнет серьезная угроза, и тогда проиранские прокси на собственной шкуре ощутят мощь американского огня. Но пока они соблюдают «красные линии», расходовать на них серьезный ресурс в виде моточасов, ударных истребителей и высокоточных ракет – все равно, что микроскопом гвозди заколачивать. Но если ракеты взлетают, значит, это кому-то нужно? Да, этот кто-то прекрасно известен – Тегеран. Прежде всего, ему необходимо постоянно напоминать Ираку о своем присутствии и возможностях. Мол, глядите, сегодня ракеты летят в сторону американских баз, а ведь завтра они могут полететь и в сторону Багдада или Эрбиля, в любую точку, где будут ущемляться интересы шиитского государства в Ираке. Кроме того, такими действиями иранцы поддерживают приемлемый уровень боеготовности среди своих местных прокси, обеспечивая им минимальный заработок. Ведь в противном случае, идеей сыт не будешь, они оголодают, а поскольку ничего делать не умеют, то пойдут грабить. Теряя свой авторитет, который и без того у них в Ираке ниже плинтуса. И, наконец, подобные обстрелы – прекрасная возможность пощекотать нервы Вашингтону, а заодно и проверить, не сдвинулись ли его «красные линии», не позволено ли будет Тегерану чуть больше, чем позволялось до этого.