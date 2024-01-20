Российские войска все ближе к Авдеевке

Российские войска захватили село Крахмальное между Купянском и Сватово, пишут зарубежные телеграм-каналы.

Линия обороны ВСУ на участке южнее Авдеевки «рухнула полностью», а российская армия взяла под контроль «большую территорию, включая укрепрайон Царской охоты, и бои переместились к самой Авдеевке в районе улицы Соборной», пишут пророссийские телеграм-каналы.

Ранее сообщалось, что российские войска прошли вперед у Табаевки и Орлянки в сторону реки Оскол.

Также сообщается, что у россиян есть еще несколько продвижений - южнее Авдеевки, южнее Каменки, восточнее Георгиевки и южнее Урожайного.