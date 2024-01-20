Дроны поразили газовый терминал под Санкт-Петербургом: Крупный пожар ВИДЕО
Под Санкт-Петербургом загорелся газовый терминал. Пожар произошел на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
По его словам, никто не пострадал, персонал эвакуирован.
В Кингисеппском районе объявлен режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб. Пожарные и экстренные службы работают на месте.
Украинские телеграм-каналы пишут, что терминал загорелся благодаря двум неустановленным беспилотникам.
Официального заявления пока не было.
Компания «Новатэк» занимается добычей природного газа. В 2021 году заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний РФ по версии Forbes.
January 21, 2024
January 21, 2024
January 21, 2024
January 21, 2024