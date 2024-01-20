Под Санкт-Петербургом загорелся газовый терминал. Пожар произошел на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, никто не пострадал, персонал эвакуирован.

В Кингисеппском районе объявлен режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб. Пожарные и экстренные службы работают на месте.

Украинские телеграм-каналы пишут, что терминал загорелся благодаря двум неустановленным беспилотникам.

Официального заявления пока не было.

Компания «Новатэк» занимается добычей природного газа. В 2021 году заняла 8-е место в рейтинге крупнейших частных компаний РФ по версии Forbes.