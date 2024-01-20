Тайвань отпустил азербайджанских моряков

Капитан и два члена экипажа контейнеровоза, потерпевшего в июле прошлого года крушение у берегов Тайваня, и впоследствии задержанные властями этой страны, отпущены на свободу, сообщили haqqin.az осведомленные источники.

Куан Би-лин, министр Совета Тайваня по делам океана, сообщил, что Департамент иммиграции распорядился задержать капитана судна Алиева Теймура Фахреддин оглу, его старшего помощника Гасанова Кирилла Фархад оглу и главного инженера контейнеровоза Аббасова Назима Кязим оглу, ограничив их выезд из страны в соответствии с законом о загрязнении морской среды.

Согласно базе данных Equasis, собственником контейнеровоза является компания Navramar Shipping, которая приобрела это судно в мае 2023 года. Сообщалось, что акции этой компании, в свою очередь, принадлежат компании со штаб-квартирой в Баку.

Напомним, что контейнеровоз Angel, принадлежащий азербайджанскому бизнесмену и плавающий под флагом Республики Палау, 21 июля прошлого года потерпел крушение у берегов тайваньского порта Гаосюн.

После распространения жалобы, которую родственники моряков подали в различные госструктуры Азербайджана, выяснилось, что все они были наняты компанией ZULU SHIPPING, базирующейся в Баку.

По словам членов семей моряков, правительство Тайваня требовало с них за ущерб окружающей среде 1,5 миллиона долларов. Однако работодатель и компания по страхованию судна отказались выплачивать эту сумму.

Более того, ZULU SHIPPING вдвое сократила зарплату капитану, а также расходы на проживание и питание. От перенесенного стресса резко ухудшилось состояние матери капитана Алиева, страдавшей от онкологического заболевания. В результате в ноябре прошлого года женщина умерла. Сам капитан же перенес операцию и проходил лечение в больнице.

После многочисленных обращений Алиева и двух других членов экипажа в соответствующие госструктуры Азербайджана компания-работодатель и вовсе прекратила выплачивать им заработную плату. В электронном письме, отправленном членам экипажа 8 января этого года, заложникам посоветовали «решать свои проблемы самостоятельно».