Российский самолет разбился в Афганистане

Российский самолет потерпел крушение на территории Афганистана, сообщают зарубежные СМИ.

Судно разбилось в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана «по причине технической неисправности».

Самолет перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров вечером в субботу. Он находился в воздушном пространстве Афганистана около границы с Таджикистаном. По предварительным данным, на борту находились 6 человек — четыре члена экипажа и два пассажира.

Falcon 10 произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит российской ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия).

Предполагается, что самолет отклонился от курса, столкнувшись с гористой местностью в районе Зебак. «Талибан» направил группу следователей обстоятельств инцидента.