Трамп пообещал прекратить войну в Украине еще до инаугурации

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что прекратит войну в Украине после того, как его снова изберут главой государства. Он утверждает, что сделает это еще до вступления в должность.

«Мы прекратим эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность. Я хорошо знаю (президента России Владимира) Путина... знаю (украинского лидера Владимира) Зеленского, мы это прекратим», - сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир.

Он не уточнил, каким способом намерен прекратить войну.