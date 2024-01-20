Глава украинской разведки допустил, что Пригожин жив

«Я не говорю, что он не умер или что он мертв. Я говорю, что нет ни одного доказательства, что он мертв», - сказал Буданов.

Глава разведки также рассказал о состоянии своей супруги, которая пережила отравление: «Она лечится, ей уже лучше», - поделился он. По сведениям издания, Буданов не захотел уточнить, был ли он или его супруга целью отравления.

СМИ 28 ноября 2023 года узнали, что Марианну Буданову отравили, однако она выжила и проходила лечение в одном из украинских медучреждений. Также стало известно, что отравление получили и несколько сотрудников ГУР Минобороны Украины. Военная разведка самостоятельно занималась расследованием случившегося.