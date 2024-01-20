Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:23

В своем приветственном слове вооруженным силам Франции Макрон говорил о спасении Армении. Париж может ликовать, теперь у французов есть великая цель. И это не восстановление влияния Франции в Африке, откуда ее методично выпинывают. И не решение острейшего кризиса с мигрантами, от чего стонет вся страна. И даже не меры в экономике, которые тоже не были бы лишними. Нет. Эта лучезарная и сияющая цель именуется скромно, но монументально - «спасти Армению».

Первый вопрос, который возникает автоматически: «А что случилось?» На всякий случай перелистал новостную сводку, может быть, в суматохе дней что-то пропустил. Ничего страшного: ни высадки инопланетян, ни извержения вулкана поблизости, ни разрушительного землетрясения, ни нападения на Армению неких «темных сил» и захвата Еревана ордами обученных и до клыков вооруженных кабанов. Так что вопрос отпал сам собой, утянув за собой и вопрос: «От кого спасать?» Единственное, от чего армян, по моему скромному мнению, стоит это делать – так это от самих себя, точнее, от их восприятия окружающего мира, насквозь сказочного и в чем-то даже фэнтезийного. Так что приходится констатировать: алармизм Макрона по отношению к спасению Армении совершенно не имеет под собой почвы. Спасать ее не от кого и не от чего, с ее проблемами вполне справится социальная терапия.

Впрочем, французский президент, очевидно, думает иначе. И если так, то ставит себя в достаточно глупое положение. Если, по его мнению, спасать Ереван надо от того, что он в беде, потому как у него отняли незаконно оккупированные армянами азербайджанские территории, то это какой-то совсем уж трудновообразимый выверт сознания. Означающий, что в оценке ситуации на Южном Кавказе французский президент совсем недалеко ушел от своих дремучих армянских друзей-реваншистов, все еще подающих голос из укромных уголков Еревана. Впрочем, совершенно понятно, что целью заявлений Макрона были не некие абстрактные беды Армении, а вполне конкретные «две страны - один народ» (Азербайджан и Турция). И этим заявлением французский президент дал понять, что в случае чего будет защищать ее, как и любые другие заморские территории Франции, как Гвиану или Мартинику. Или вообще - как свою собственную французскую Гваделупу. А вот интересно, в Ереване знают о том, что Франция рассматривает их как свою «заморскую территорию»? И если да, то как они к такому статусу относятся? Все-таки предложенная им роль французской Гваделупы все же не совсем то, что ожидали армянские политические элиты от своих французских коллег.