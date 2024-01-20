Молдоване убили в Берлине жителя Мингячевира

В одном из ресторанов Берлина граждане Молдовы убили азербайджанца, выходца из Мингячевира по имени Ахлиман, пишут азербайджанские СМИ.

Согласно информации, Ахлиман якобы вступился за гражданина Турции, на почве чего возник конфликт. Мужчину ударили железным предметом по голове, он скончался в больнице.

Сообщается, что двое нападавших были задержаны. Тело азербайджанца доставят на родину.