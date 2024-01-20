Растет число жертв обстрела в Донецке обновлено 15:07; ВИДЕО
Не менее 18 человек погибли и 13 получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка, сообщил так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин.
«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что под удар попала территория рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Разрушения получили жилые дома, магазины, аптека и сам рынок.
На месте работают оперативные службы. Ведется поиск фрагментов вооружения.
Не менее 18 человек погибли и 13 получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка, сообщил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.
"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что под удар попала территория рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Разрушения получили жилые дома, магазины, аптека и сам рынок.
На месте работают оперативные службы. Ведется поиск фрагментов вооружения.
*** 13:04
Рынок в Кировском районе оккупированного Донецка попал под обстрел, погибли как минимум 12 человек, сообщили контролирующие город сепаратисты.
По словам так называемого «главы районной администрации Анатолия Будрина», еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
January 21, 2024
January 21, 2024
January 21, 2024