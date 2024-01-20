Не менее 18 человек погибли и 13 получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка, сообщил так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин.



«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что под удар попала территория рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Разрушения получили жилые дома, магазины, аптека и сам рынок.



На месте работают оперативные службы. Ведется поиск фрагментов вооружения.

Не менее 18 человек погибли и 13 получили ранения в результате обстрела Кировского района Донецка, сообщил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.



"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что под удар попала территория рынка в донецком микрорайоне Текстильщик. Разрушения получили жилые дома, магазины, аптека и сам рынок.



На месте работают оперативные службы. Ведется поиск фрагментов вооружения.