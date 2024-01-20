Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 13:11

В этот уик-энд наиболее обсуждаемой новостью в США стал очевидный ляп, допущенный Дональдом Трампом. Выступая на ралли в штате Нью-Гемпшир, он несколько раз назвал имя Никки Хейли, которая участвует в республиканских праймериз, имея в виду бывшего спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. «Никки Хейли, Никки Хейли, Никки Хейли, ты не знала, что они уничтожили всю информацию, все свидетельства, все? - сказал Трамп. - Уничтожили все, хотя Никки Хейли отвечала за безопасность».

Речь идет о событиях 6 января 2021 года, когда толпа разгоряченных сторонников Трампа атаковала здание Капитолия в Вашингтоне. Тогда там конгрессмены утверждали результаты прошедших выборов, на которых победил Джо Байден, и председательствовала на них Нэнси Пелоси. На следующий же день после выступления Трампа Никки Хейли, бывший представитель США в ООН, которая сейчас является главным и, скорее всего, уже единственным конкурентом экс-президента на праймериз, в весьма резкой форме подняла вопрос о психическом здоровье Трампа. «Мы видим, что Джо Байден изменился за последние два года, - говорит Хейли. - Но вот Трамп на последнем ралли несколько раз произнес мое имя как человека, который отвечал за безопасность Капитолия во время бунта. А меня даже не было в Вашингтоне 6 января». Над президентом Байденом неоднократно смеялись в Америке, когда он путался с цифрами или названиями. Однако Трамп сейчас превзошел его. Он мог случайно оговориться и назвать не то имя, но упрямо повторить его несколько раз? Сомнения в адекватности кандидата в президенты возникли не на пустом месте, и любой политический противник кандидата воспользовался бы этим.

Трампу тут же припомнили, что он как-то заявил, что на выборах 2016 года боролся не против Хиллари Клинтон, а против Барака Обамы. То, что Трамп на глазах деградирует, признает и еще один участник праймериз, губернатор Флориды Рон Десантис. «Трамп полностью зависит от телесуфлера, без него он и двух слов не свяжет», - уверяет публику Десантис. С этим согласен и губернатор штата Нью-Гемпшир республиканец Крис Сунуну: «Трамп, оторвавшись от телесуфлера, теряет мысль точно также, как и Байден». Никки Хейли 52 года, и она считает обоих главных кандидатов в президенты - Байдена, которому в момент выборов исполнится 82 года, и Трампа, которому будет 78 лет, негодными к тому, чтобы стать во главе супердержавы в период, когда «мир охвачен огнем». Хейли открыто говорит о конфликте поколений в американской политике, который стал уже очевиден для всех. Рематча между Байденом и Трампом не хочет подавляющее большинство американцев, а для окружающего мира это будет трагикомедия, от которой не знаешь, плакать или смеяться. А пока все взоры обращены на штат Нью-Гемпшир, где 23 января состоятся первые праймериз (не путать с проведенными в штате Айова кокусами, которые Трамп выиграл с огромным счетом). Там ему будет фактически в гордом одиночестве противостоять Никки Хейли. Американские политологи считают Рона Десантиса «дохлой лошадью», несмотря на то, что в Айове он пришел вторым, а Хейли третьей. От участия в праймериз в Нью-Гемпшире Десантис вообще самоустранился и поспешил со свей пиар-командой в штат Южная Каролина, который скоро примет эстафету. Однако и там, как ожидается, борьба будет между Трампом и Хейли.