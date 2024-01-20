В Баку пойдет снег

В Баку и на Апшеронском полуострове 22 января прогнозируется мокрый снег, в регионах Азербайджана выпадет снег, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в первой половине дня в целом без осадков, однако со второй половины дня ожидаются осадки, к ночи местами выпадет мокрый снег. В некоторых частях полуострова северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью и днем составит 3-6° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 772 мм рт.ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки, местами выпадет снег, кое-где интенсивного характера. Временами будет туман, в отдельных местах западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от -1° до +4°, днем 4–9° тепла, в горах ночью 2–7° мороза, днем от -2° до +3°С.