Украина отказывается замораживать войну

Украина не приемлет замороженный конфликт с Россией, поэтому переход к оборонительной стратегии в 2024 году для нее невозможен, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью французской газете Le Figaro.

«Переход к оборонительной позиции часто приводит к замораживанию конфликта», - пояснил он.

По его словам, с 2014 года Украина находилась как раз в таком состоянии, поэтому власти республики никогда не смирятся с замороженным конфликтом с Россией.