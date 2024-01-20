Путин едет в Пхеньян
Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить КНДР «в ближайшее время», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа», -следует из заявления Центрального телеграфного агентства Кореи по итогам визита в Россию главы МИД КНДР Цой Сон Хи.
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