Путин едет в Пхеньян

Президент России Владимир Путин выразил готовность посетить КНДР «в ближайшее время», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Правительство КНДР горячо приветствует визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа»,  -следует из заявления Центрального телеграфного агентства Кореи по итогам визита в Россию главы МИД КНДР Цой Сон Хи. 