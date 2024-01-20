Хуситы проходят тренировку на базе КСИР

Командиры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской группировки «Хезболла» находятся в Йемене, чтобы контролировать атаки хуситов на суда в Красном море, сообщает агентство Reuters.

Согласно данным четырех региональных и двух иранских источников Reuters, Тегеран предоставляет хуситам беспилотники и ракеты, а также разведданные, чтобы определить, какие именно суда имеют отношение к Израилю.

Иранский источник сообщил, что в прошлом месяце группа хуситов прошла подготовку на базе КСИР в Иране. В Сане (столица Йемена) создан командный центр для атак на Красном море, им руководит командующий корпуса.

Телеканал Sky News Arabia сообщал, что в результате ударов США по объектам повстанцев-хуситов погибли по меньшей мере 75 человек, среди которых трое офицеров КСИР и шесть членов «Хезболлы».