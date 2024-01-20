Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:24

Посол России в Ереване Сергей Копыркин на днях заявил, что вопрос вывода 102-й военной базы из Гюмри не стоит на повестке дня. По словам посла, в Армении «разные мнения по этому поводу», но ни один из официальных кругов не поднимал вопрос о военном присутствии России. Однако стоит напомнить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян еще осенью прошлого года в интервью The Wall Street Journal заявил, что 102-я военная база не является гарантией безопасности Армении, а, наоборот, представляет угрозу.

Официальная Москва вспомнила об этом в декабре прошлого года и направила в Ереван жесткие месседжи. И министр иностранных дел Сергей Лавров, и его заместитель Михаил Галузин заявили, что обсуждение вопроса о военном присутствии России в Армении «недопустимо». Армянский правозащитник Артур Сакунц считает, что российская 102-я военная база является угрозой для Армении, и было бы неправильно говорить, что тема, связанная с этой базой, не стоит на повестке дня. По его словам, 102-я база была развернута в Гюмри «для защиты Армении от потенциальных атак Турции». А сейчас Россия и Турция находятся в «стратегической гармонии», между ними существует стратегическое партнерство. Поэтому, заявляет Сакунц, заявления о том, что Россия защищает Армению от Турции, являются «мифом».

Артур Сакунц в интервью армянской службе «Радио Свобода» заявил, что не исключает, что в один прекрасный день дислоцированные на вышеупомянутой военной базе российские войска появятся на площади Свободы в Ереване и навяжут властям в Ереване свою волю, а то и вовсе совершат военный переворот. «Вспомним, что в 2008 году российский миротворческий контингент, дислоцированный в Абхазии и Южной Осетии, принимал участие в военной агрессии против Грузии. Поэтому было бы неправильно говорить, что вопрос о российской военной базе не стоит на повестке дня. Когда премьер-министр (Армении Никол Пашинян) сказал, что эта военная база не приносит Армении никакой пользы, он на самом деле сказал очень осторожно. Потому что военное участие России в целом представляет угрозу безопасности Армении, и это очевидно», — подчеркнул он. Отметим, что Армения в настоящее время активно проводит консультации с западными структурами в области безопасности, хотя и не поднимает вопрос о выходе из ОДКБ и выводе из страны российской военной базы. Последний такой контакт состоялся во время визита в Ереван представителя НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьера Коломины.

В частности, посол США в Армении Кристина Квин пригласила министра обороны Сурена Папикяна на обед в свою резиденцию, где обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере безопасности. Эксперты считают, что власти Армении, несмотря на активные консультации с западными структурами, не могут получить твердых гарантий безопасности. А это значит, что для Армении было бы серьезным риском официально поставить вопрос о военном участии России на повестку дня или начать процедуру выхода из ОДКБ. Как считает эксперт по международным вопросам Давид Карапетян, частная встреча министра обороны с послом США и визит представителя НАТО в Ереван могут сформировать мнение о том, что Запад хочет предоставить Армении «подушку безопасности», однако, по его словам, предоставление гарантий безопасности Еревану со стороны НАТО или США – «нечто из области фантастики». Карапетян напоминает, что сотрудничество Армения-НАТО основано на программе «Партнерство во имя мира».