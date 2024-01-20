Армяне остались без интернета
В Армении наблюдается сбой в работе интернет-соединения, пишут СМИ этой страны.
В компании Ucom, которая предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи в Армении, сообщили, что проблема с доступностью интернет-связи вызвана повреждением оптико-волоконных кабелей за пределами страны.
«В Армении наблюдается падение трафика. Пользоваться иностранными сайтами достаточно сложно», - сказали в Ucom.
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