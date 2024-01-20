В Балакене обнаружили жертв Сталина

На правом берегу реки Катех, в одноименном селе Балакянского района обнаружены захоронения, предположительно, жертв сталинских репрессий.

Как сообщают азербайджанские СМИ, находка была обнаружена местными жителями. По словам очевидцев, раньше захоронения находились под водой, однако изменение русла реки в связи с увеличением уровня воды помогло обнаружить их. Всего обнаружены, предположительно, останки 50-60 человек.

«По словам местных жителей, похороненные здесь люди, вероятно, являются жертвами сталинских репрессий. Я думаю, что есть необходимость в археологических раскопках на правом берегу реки Катех», - сказал историк Акиф Мамедли.