Российский предприниматель Герман Стерлигов, который в 2015 году вместе с семьей переехал в оккупированный на тот момент армянами Карабахский регион Азербайджана, пожаловался на то, что «не может поехать ни в одну страну СНГ и ряд других стран, потому что находится там в розыске по инициативе Азербайджана».

28 июля 2015 года Насиминский районный суд Баку принял решение об аресте Германа Стерлигова в качестве обвиняемого по уголовному делу и объявлении его в международный розыск. Ему вменяются незаконное пересечение государственной границы Азербайджана и открытые призывы, направленные против азербайджанского государства.