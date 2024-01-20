Зеленский о мобилизации

По словам Зеленского, мобилизация является «вопросом справедливости», так как служащие в армии нуждаются в замене. «Если не хватает людей натренированных, профессиональных, то надо дать инструмент, чтобы они могли мобилизовать часть общества и подготовить ее», - пояснил украинский президент.

Зеленский добавил, что попавший под мобилизацию гражданин должен знать, куда его направляют и насколько подготовят.

Украинский лидер добавил, что пока не видит необходимости в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ.

«Я так говорю не для того, чтобы кому-то понравиться. На сегодняшний день я не увидел пока понятных деталей для того, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать», - сказал он.

В декабре 2023 года Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. После этого правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который подразумевал снижение планки возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, отмену отсрочки для инвалидов третьей группы и лишение уклонистов права на предоставление государственных услуг, в том числе на оформление документов. Кроме того, в ВСУ собрались призывать женщин. Проект был отправлен на доработку.