Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:02

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем подтвердил, что Братислава больше не будет отправлять Украине грузы военного назначения из запасов армии Словакии. Полку европейских диссидентов, не разделяющих подходы Европы к российской агрессии против Украины, прибыло. Плечом к плечу с премьером Венгрии Виктором Орбаном встал его словацкий коллега, 59-летний Роберт Фицо. Что ни в коей мере не является какой-то неожиданностью, поскольку еще до парламентских выборов в Словакии, на которых его лево-популистская партия Smer-SSD набрала 23% голосов и сформировала правительство большинства, он особо и не скрывал своей позиции: «В случае нашей победы мы не отправим в Украину ни одного патрона».

Если закрыть глаза во время его выступлений по украинской проблематике, то поневоле возникает впечатление, что говорит не премьер Словакии, а кто-то из Кремля. «Войну начала Украина в 2014 году обстрелами Донбасса», «мы против санкций ЕС в отношении России», «скажем нет вступлению Украины в НАТО», «Украина — это коррумпированное государство, которое потеряло свой суверенитет и находится под полным контролем США». Не слишком давно знающие его люди говорят, что он всегда таким был. Знающие о его «скелетах в шкафах» утверждают, что таким он стал в 2009 году, когда первый раз был премьером Словакии. 7 января того года между Россией и Украиной вспыхнула давняя ссора из-за природного газа, и потоки российского газа через Украину в страны ЕС прекратились, что для Братиславы означало энергетический коллапс посреди зимы. Отключение обходилось словацкой экономике примерно в 100 миллионов евро в день, заводы останавливались – и Фицо позвонил Владимиру Путину, тогдашнему премьер-министру России, и премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, чтобы возобновить подачу газа. Рано утром 14 января словацкая делегация во главе с Фицо приземлилась в Киеве для встречи с украинским правительством.

Украинцы протомили их в приемной три часа, а когда пригласили на встречу, то словацкая делегация с удивлением обнаружила в зале журналистов, в присутствии которых Юлия Тимошенко с видом строгой начальницы 20 минут, как школьника, отчитывала Фицо за то, что якобы в этом газовом споре он выбрал позицию Москвы. «Это была абсолютно неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. Это была катастрофа, — сказал высокопоставленный словацкий чиновник, знакомый с тем, что произошло в 2009 году. – Фицо почувствовал, что его унизили». А в Москве, куда он вылетел из Киева, его с подчеркнутым радушием встретил Путин, организовавший торжественную церемонию встречи в роскоши Георгиевского зала Кремля. Что называется, почувствуйте разницу. Именно после этого Фицо начал занимать откровенно антиукраинскую позицию. И неоднократно говорил своему окружению, что «нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они не ведут с нами серьезных разговоров». К тому же финансовая помощь его партии и близкой к ней ультранационалистической Словацкой национальной партии, периодически поступавшая из Москвы, в немалой степени способствовала поддержанию его «правильных» по отношению к России настроений в нужном тонусе. Впрочем, внимание Кремля к нему не ограничивалось только «конвертами». В местном бизнес-сообществе прекрасно знали, с кем нужно договариваться, если хочешь получить выгодный контракт с Россией.