Словакия ушла к России новый поворот
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем подтвердил, что Братислава больше не будет отправлять Украине грузы военного назначения из запасов армии Словакии.
Полку европейских диссидентов, не разделяющих подходы Европы к российской агрессии против Украины, прибыло. Плечом к плечу с премьером Венгрии Виктором Орбаном встал его словацкий коллега, 59-летний Роберт Фицо.
Что ни в коей мере не является какой-то неожиданностью, поскольку еще до парламентских выборов в Словакии, на которых его лево-популистская партия Smer-SSD набрала 23% голосов и сформировала правительство большинства, он особо и не скрывал своей позиции: «В случае нашей победы мы не отправим в Украину ни одного патрона».
Если закрыть глаза во время его выступлений по украинской проблематике, то поневоле возникает впечатление, что говорит не премьер Словакии, а кто-то из Кремля. «Войну начала Украина в 2014 году обстрелами Донбасса», «мы против санкций ЕС в отношении России», «скажем нет вступлению Украины в НАТО», «Украина — это коррумпированное государство, которое потеряло свой суверенитет и находится под полным контролем США».
Не слишком давно знающие его люди говорят, что он всегда таким был. Знающие о его «скелетах в шкафах» утверждают, что таким он стал в 2009 году, когда первый раз был премьером Словакии. 7 января того года между Россией и Украиной вспыхнула давняя ссора из-за природного газа, и потоки российского газа через Украину в страны ЕС прекратились, что для Братиславы означало энергетический коллапс посреди зимы.
Отключение обходилось словацкой экономике примерно в 100 миллионов евро в день, заводы останавливались – и Фицо позвонил Владимиру Путину, тогдашнему премьер-министру России, и премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, чтобы возобновить подачу газа. Рано утром 14 января словацкая делегация во главе с Фицо приземлилась в Киеве для встречи с украинским правительством.
Украинцы протомили их в приемной три часа, а когда пригласили на встречу, то словацкая делегация с удивлением обнаружила в зале журналистов, в присутствии которых Юлия Тимошенко с видом строгой начальницы 20 минут, как школьника, отчитывала Фицо за то, что якобы в этом газовом споре он выбрал позицию Москвы. «Это была абсолютно неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. Это была катастрофа, — сказал высокопоставленный словацкий чиновник, знакомый с тем, что произошло в 2009 году. – Фицо почувствовал, что его унизили».
А в Москве, куда он вылетел из Киева, его с подчеркнутым радушием встретил Путин, организовавший торжественную церемонию встречи в роскоши Георгиевского зала Кремля. Что называется, почувствуйте разницу. Именно после этого Фицо начал занимать откровенно антиукраинскую позицию. И неоднократно говорил своему окружению, что «нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они не ведут с нами серьезных разговоров».
К тому же финансовая помощь его партии и близкой к ней ультранационалистической Словацкой национальной партии, периодически поступавшая из Москвы, в немалой степени способствовала поддержанию его «правильных» по отношению к России настроений в нужном тонусе. Впрочем, внимание Кремля к нему не ограничивалось только «конвертами». В местном бизнес-сообществе прекрасно знали, с кем нужно договариваться, если хочешь получить выгодный контракт с Россией.
И придя к власти вновь, Роберт Фицо решил, что самое время отработать деньги Москвы и послать Киеву привет из прошлого. Тем более что пример венгерского Орбана вдохновлял: можно это делать, и тебе за это ничего не будет. И развернул политику страны в отношении российской агрессии в Украину на 180 градусов. Если к парламентским выборам 2023 года Словакия являлась одним из солидных спонсоров Киева, передав ему весь свой парк МиГ-29 и даже несколько зенитно-ракетные комплексы С-300 советской эпохи, не считая прочей «мелочи», которую производят военные заводы страны, то теперь «ни одного патрона».
Правда, если бы состоялся полный запрет на военные поставки в Украину, то словацкий ВПК и местные оружейники бы Фицо на лоскуты порвали. Поэтому в его «непреклонности» есть маленькая дырочка - коммерческие поставки словацкого оружия Украине прекращены не будут. То есть за деньги Киев всегда может с Братиславой договориться.
Евросоюз только-только нашел управу на венгерского Орбана – и тут появился еще один диссидент. А на очереди – Варшава, которая тоже имеет ряд серьезных претензий к Киеву и не понимает, с чего это она должна ему безвозмездно помогать. Процесс может принять совершенно нежелательный для Запада характер. Ведь Орбанов и прочих Фицо в Европе хватает…