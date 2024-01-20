Глава украинской разведки сделал прогноз на 2024 год

Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов в интервью Financial Times озвучил сдержанный прогноз об успехах ВСУ на 2024 год, озвучив тезис о том, что «наш успех будет больше, чем их».

По его словам, 2024 год будет годом испытаний для Украины. «В то же время наша страна уже доказала: вся легенда о могуществе России - это мыльный пузырь», - подчеркнул Буданов.

«Сказать, что все хорошо - неправда. Сказать, что есть катастрофа - тоже неправда», - добавил он, комментируя контрнаступление ВСУ.

Глава ГУР пообещал, что количество тайных операций в Крыму станет больше в 2024 году. Он добавил, что логистика россиян - ключевая цель украинских спецназовцев.

Комментируя недавнее уничтожение российского А-50 над Азовским морем, Буданов отметил, что у россиян в рабочем состоянии осталось всего 8 таких самолетов. Кроме того, он отметил, что уничтожение самолетов, вероятно, окажет влияние на способность России вести круглосуточную оперативную деятельность и поддерживать связь в зоне боевых действий.