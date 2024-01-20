Миру угрожают зомби

Человечество может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, которые нашли в вечной мерзлоте Сибири. Об этом пишет The Guardian.

По мнению ученых, есть риск, что древние сибирские вирусы могут высвободиться из-за глобального потепления и вызвать вспышку неизвестных заболеваний. Штаммы этих «микробов Мафусаила» - или вирусов-зомби, как их еще называют, - уже были выделены исследователями.

Ученые предупредили, что следующая пандемия может быть вызвана не новыми вирусами, а болезнью из далекого прошлого. В связи с этим биологи начали планировать создание арктической сети мониторинга, которая будет выявлять случаи заболеваний, вызванных древними микроорганизмами. Служба будет обеспечивать карантин и квалифицированную медицинскую помощь инфицированным, а также контролировать передвижение людей в зоне заражения.

«Сейчас анализ пандемических угроз сфокусирован на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. При этом мало внимания уделяется возможной вспышке на Крайнем Севере, которая может распространиться на юг, и я считаю, что это упущение. Там есть опасные вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую эпидемию», - сообщил генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя.