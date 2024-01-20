Зеленский заявил, что никогда не отдаст Крым и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не представляет подписания мирного соглашения, согласно которому временно оккупированные территории Донбасса и Крыма отойдут к России.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что мир в Европе возможен только после того, когда все поймут, что Украина действительно независима. В то же время украинский президент признал, что «конечно, лучше найти политический путь возвращения нашей независимости».

«Если мы хотим остановить его (президента России Владимира Путина), если мир не хочет, чтобы это повторилось, чтобы не было этой агрессии через несколько лет, то лучше справиться с ней теперь», - сказал Зеленский.