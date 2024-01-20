Премьер-лига: «Нефтчи» поднялся на 2-е место

Сегодня после зимнего перерыва возобновились матчи азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

В стартовой игре 19-го тура встречались «Сабах» и «Нефтчи». Игра, проходившая в Масазыре на «Банк Республика Арене», завершилась вничью 0:0.

Это был первый официальный матч «Нефтчи» под руководством нового главного тренера из Черногории Миодрага Божовича.

После этой ничьей «Нефтчи» поднялся на 2-е место, а «Сабах» - на 7-е. Но у соседей по турнирной таблице на одну проведенную игру меньше.

Завтра в чемпионате состоятся матчи «Сабаил» - «Зиря» (15:00) и «Кяпяз» - «Туран-Товуз» (17:30). 23 января сыграют: «Габала» - «Сумгаит» (16:30), «Карабах» - «Араз-Нахчыван» (19:00).

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 41 очко (18 матчей)

2. «Нефтчи» - 29 (19)

3. «Зиря» - 29 (18)

4. «Сумгаит» - 27 (18)

5. «Сабаил» - 26 (18)

6. «Араз-Нахчыван» - 26 (18)

7. «Сабах» - 23 (19)

8. «Туран-Товуз» - 22 (18)

9. «Кяпяз» - 14 (18)

10. «Габала» - 14 (18).