Премьер-лига: «Нефтчи» поднялся на 2-е место
Сегодня после зимнего перерыва возобновились матчи азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В стартовой игре 19-го тура встречались «Сабах» и «Нефтчи». Игра, проходившая в Масазыре на «Банк Республика Арене», завершилась вничью 0:0.
Это был первый официальный матч «Нефтчи» под руководством нового главного тренера из Черногории Миодрага Божовича.
После этой ничьей «Нефтчи» поднялся на 2-е место, а «Сабах» - на 7-е. Но у соседей по турнирной таблице на одну проведенную игру меньше.
Завтра в чемпионате состоятся матчи «Сабаил» - «Зиря» (15:00) и «Кяпяз» - «Туран-Товуз» (17:30). 23 января сыграют: «Габала» - «Сумгаит» (16:30), «Карабах» - «Араз-Нахчыван» (19:00).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 41 очко (18 матчей)
2. «Нефтчи» - 29 (19)
3. «Зиря» - 29 (18)
4. «Сумгаит» - 27 (18)
5. «Сабаил» - 26 (18)
6. «Араз-Нахчыван» - 26 (18)
7. «Сабах» - 23 (19)
8. «Туран-Товуз» - 22 (18)
9. «Кяпяз» - 14 (18)
10. «Габала» - 14 (18).