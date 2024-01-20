Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 18:03

Четвертый месяц продолжается война на Ближнем Востоке, а конца ей все еще не видно. В ответ на провокационную атаку ХАМАС, Израиль развернул широкомасштабную войну, к которой подключились йеменские хуситы, превратившие судоходство в Красном море в русскую рулетку, и вызвавшие на себя огонь международной коалиции, созданной по инициативе США. Так, чего же достигли за это время воюющие стороны, и во что все это обходится? Реальные расходы ХАМАСа, хуситов и прочих полулегальных военизированных структур вряд ли станут достояние общественности даже после окончания войны. В свою очередь, США, Великобритания и другие члены коалиции, скорее всего, об этом сообщат, но позже.

Ну, а о прошлогодних расходах Израиля, которые пока в точности неизвестны, можно судить по сообщениям в прессе в ноябре прошлого года, из которых следовало, что каждый день войны в секторе Газа обходится экономике Израиля, примерно, в 260 миллионов долларов. Так ли это на самом деле, сказать трудно. Однако израильское правительство утвердило на днях госбюджет страны на 2024 год и, как пишет газета The Times of Israel, увеличило расходы на оборону и безопасность на 15 миллиардов долларов. Главным образом - из-за роста затрат на нужды обороны, а также на компенсации пострадавшим от войны и т.д. Полагаем, этого факта вполне достаточно, чтобы представить общую картину того, в какие суммы выливается эта война для еврейского государства. Другими словами, миллиарды долларов буквально выбрасываются в воздух, уничтожая и калеча десятки тысяч людей, круша инфраструктуру, разрушая установившуюся логистику, нанося колоссальный ущерб глобальной торговле… И, хотя воюют между собой несопоставимые по мощи и техническому оснащению силы, о своих победах, к сожалению, рапортуют только слабые.

Да, миллиарды США, Великобритании, Израиля, других стран не могут затмить копейки ХАМАС и хуситов. Да, сильнейшие армии мира не могут справиться с неорганизованными и слабо вооруженными отрядами, о которых до недавнего времени вообще мало кто слышал. Но, как это ни парадоксально, именно хамасовцы с хуситами, использующие откровенно террористические методы войны, склонили на свою сторону симпатии большей части мирового сообщества. И результат не замедлил сказаться! Те же йеменские хуситы, очень грамотно используя конфликт с коалицией, возглавляемой Вашингтоном, уже сумели закрепить за собой статус влиятельного игрока на Ближнем Востоке. Главным образом, потому что, бросая своими действиями вызов Израилю и поддерживающему его Западу, хуситы предстают в роли этаких бесстрашно-благородных пиратов ХХI века, отважно защищающих интересы всего полуторамиллиардного мусульманского мира. Хотя сами же хуситы, которые в реальности действуют крайне осторожно и предпочитают не рисковать, заявляют, что готовы разблокировать Баб-эль-Мандебский пролив сразу после того, как Израиль прекратит зачищать от боевиков ХАМАСа секторы Газы. И в этой ситуации грузоперевозчики и судовладельцы, разочаровавшиеся в обещаниях коалиции обеспечить им безопасность судоходства в Красном море, выбирают более длинный и дорогой маршрут вокруг африканского мыса Доброй Надежды, что уже привело к росту сроков перевозок и удорожанию многих продуктов, в том числе, нефти. Ракетные атаки и лихое «флибустьерство» хуситов нарушили цепочки поставок, вызвав за последние недели на маршрутах Азия-Европа рост фрахтовых ставок, примерно, на 300 процентов. В этой связи международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings уточняет, что на данный маршрут приходится около 10 процентов всей мировой морской торговли.