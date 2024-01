МИД потребовал надавить на Армению

Наземные мины, установленные Арменией, продолжают представлять угрозу мирным жителям, говорится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Еще один мирный житель подорвался на мине, в результате чего число жертв мин с 2020 года достигло 342. Все должны оказать давление на Армению, чтобы она предоставила точную карту мин», - отмечается в публикации ведомства.

Landmines, indiscriminately deployed by Armenia, are continuing to pose a threat to innocent civilians.



Yet another civilian was hit by a landmine, raising the number of victims to 3️⃣4️⃣2️⃣ since 2020.



All should put pressure on Armenia to get accurate landmines maps information pic.twitter.com/7f8vM7sj1l