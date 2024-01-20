Израиль не даст денег террористам

Израиль утвердил план замораживания финансовых средств для сектора Газа, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно этой схеме, замороженные средства для сектора Газа не будут переданы без одобрения министра финансов Израиля. При нарушении все средства палестинцев будут заморожены, добавили в канцелярии Нетаньяху.

План был разработан премьер-министром, министром финансов и министром по стратегическим вопросам Израиля. Гарантом его реализации выступают США.