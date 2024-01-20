Несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить свое несогласие с новым законом, ужесточающим миграционные правила во Франции.

Акция проходит за четыре дня до оглашения вердикта Конституционного совета - высшего органа конституционного надзора Франции, который должен проверить соответствие принятого в конце 2023 года закона действующей конституции республики.

На митинг против нормативного акта, подготовленного министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном, пришли представители профсоюзных и студенческих организаций, а также политических партий. В частности, члены французской Коммунистической партии, партии “Неподчинившаяся Франция” и левого движения “Рабочая борьба”.

В районе проведения митинга находятся усиленные наряды столичной полиции, однако они не вмешиваются.

Радиостанция France Info информирует, что по всей стране планируется проведение около 200 акций протеста против нового закона.