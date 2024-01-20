Россия забирает кровь жителей оккупированных территорий

Из-за больших потерь на фронте российские войска пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях. Сделать это они хотят за счет бюджетников, которые до сих пор работают на оккупированных территориях, сообщает Центр национального сопротивления Украины.

По данным центра, на оккупированных территориях Запорожья оккупационная администрация сгоняет бюджетников для «добровольной» сдачи крови на нужды врага, ведь сейчас россияне несут большие потери на Запорожском направлении.

«Заметим, что принуждение к сдаче крови является очередным нарушением международного гуманитарного права со стороны оккупантов», - отметили в Центре.