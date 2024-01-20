Джейхун Наджафов, собкор 20:28

На прошедшем на днях в Давосе Всемирном экономическом форуме, внимание мировых СМИ особенно привлекла дискуссионная панель «Подготовка к болезни Х», в рамках которой представители международных организаций здравоохранения обсуждали формы противодействия этой болезни, которая, по прогнозам ВОЗ «может вызвать в двадцать раз больше смертей, чем пандемия коронавируса». Комментируя для haqqın.az прошедшую в Давосе встречу, известный научный журналист, молекулярный биолог Ирина Якутенко отметила, что «болезнь Х» — это условное обозначение некоего возможного инфекционного заболевания, способного вызвать пандемию, подобную коронавирусной. «Сам по себе термин «болезнь Х» был введен Всемирной организацией здравоохранения еще в 2018 году и, так сказать, доработан в 2022-м, - отметила Якутенко. - Обсуждение этой темы на одной из панелей Давосского форума должно подстегнуть правительства и фармацевтические компании на более активную разработкой действий и мероприятий по предотвращению подобных пандемий и их последствий, к которым, как показала пандемия коронавируса, мы очень плохо готовы».

По словам биолога, в самом начале пандемии COVID-19 мир самонадеянно считал, что играючи справится с этой инфекционной напастью. Мол, пандемии были и в прошлом, а про бактерии и вирусы нам, практически, все известно. «Общее мнение правительств сводилось к тому, что COVID-19 - далеко не самый страшный вирус, - говорит Якутенко. – Дескать, это же не Эбола с летальностью до 90 процентов и даже не энцефалит. Но мало кто мог представить, к какому чудовищному количеству смертей, а также тяжелейшим последствиям в экономике и геополитике, приведет пандемия коронавируса. Которая, помимо этого, вскрыла, поистине, катастрофический уровень мракобесия и невежественности в мире. Было такое ощущение, что изначально вирус воздействует на интеллектуальные способности людей, а уже потом - на все остальное». Эксперт считает, что, помимо SARS-CoV-2, в мире есть множество куда более опасных вирусов, которые пока дают локальные вспышки, но из-за массовых миграций, изменений климата, вторжений в тропические леса и более частых контактов с дикими животными, в ходе которых размножаются разные смертельные патогены, могут постепенно перейти в массовое наступление на организм людей.

«Помимо коронавируса, можно с хода назвать вирус лихорадки Западного Нила, который с 1999 года начала распространяться в США, - подчеркнула Ирина Якутенко. - Пока это не слишком большая проблема, но дополнительные смерти этот вирус дает и, как можно понять из его названия, для американского континента он в принципе нехарактерен. Но когда какой-нибудь из вирусов удачно мутирует, что произошло, например, с SARS-CoV-2, то последствия могут быть ужасающими. В список потенциальных «героев» будущих смертельных пандемий можно внести вирус Эбола, вирус Марбург, вирус, вызывающий лихорадку долины Рифт, геморрагическую лихорадку Крым-Конго и ряд других инфекций». По словам эксперта, хотя опасность этих патогенов общеизвестна, мало кто стремится сделать хоть что-то в плане защиты от них. «Остается лишь надеяться, что, после пандемии ковида, что-то, все же, начнет меняться и разработка более дальновидной эпидемиологической политики, направленной не только на получение немедленной выгоды, выйдет за рамки теоретических споров на Давосском форуме», - отметила Якутенко.

В свою очередь, Стефан Войня, специалист по управлению инфодемией (информационная эпидемия – ред.) Европейского регионального бюро ВОЗ, в беседе с haqqqin.az призвал Азербайджан быть готовым не только к будущим пандемиям, но и к борьбе с сопутствующей им инфодемией. Которая, как известно, нанесла во время ковида колоссальный вред физическому и психологическому здоровью людей, усилила эффект стигматизации, поставила под угрозу важнейшие завоевания здравоохранения и породила пренебрежительное отношение к мерам по защите здоровья населения, снизив тем самым их эффективность и ограничив способность стран бороться и побеждать пандемии. «Во время пандемии COVID-19 мы были свидетелями массы ложной информации и фейков, выплеснувшихся не только в социальные сети, но порой даже на страницы авторитетных СМИ, - говорит Стефан Войня. — Это произошло, практически, во всех странах мира. В результате, инфодемия стала таким же глобальным феноменом, как и сама пандемия. Под воздействием бесчисленных ложных слухов и выдумок люди массово отказывались от лечения, оксигенотерапии, вакцинаций, что в итоге повлекло за собой чудовищное количество смертей».

Эксперт убежден, что ложная информация и слухи, циркулирующие посредством цифровых платформ, будут распространяться и в будущих пандемиях. Однако у правительств, международных организаций и структур здравоохранения есть все необходимое, чтобы совместными усилиями противодействовать инфодемии и оперативно доводить до людей правдивую информацию. «Отныне миссия работников здравоохранения заключается не только в том, чтобы оказывать медицинские услуги, но и вместе со СМИ информировать и просвещать население, - считает Стефан Войня. - За время пандемии были созданы механизмы борьбы с инфодемией, среди которых важное место занимает социальная коммуникация с населением, когда люди оперативно получают ответы на все беспокоящие их вопросы. От способности государства оперативно восполнять информационный вакуум зависит фактор управляемости инфодемией. Следует постоянно помнить, что любой недостаток информации, практически, моментально заполняется дезинформацией. Ковид также показал всем нам, насколько важно воспитывать в людях навыки аналитического мышления, помогающие отличать правду от вымысла и, тем самым, быть более адаптированными к будущим пандемиям».