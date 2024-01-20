Франция дала обещание Армении

Глава МИД Франции Стефан Сежурне выступил с обращением, направленным дипломатическому корпусу, в котором отметил также, что «Франция обеспечит постоянную поддержку Армении». Об этом сообщил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

«Нужно искать справедливый и продолжительный мир, основанный на уважении закона и территориальной целостности, а также необходимо обеспечить право на достойную жизнь населения, уважая их память, историю и культуру», - сказал глава МИД Франции.