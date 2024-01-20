Американский генерал похвалил украинскую разведку

Украинские спецслужбы, в частности Главное управление разведки Минобороны во главе с Кириллом Будановым, значительно опережают своих российских визави. Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Так, отставной генерал австралийской армии Мик Райан, который часто комментирует войну в Украине, в Твиттере назвал удар по российским нефтегазовым объектам в Санкт-Петербурге «агрессивными санкциями» против российского энергетического экспорта. Он отметил, что Украина постоянно адаптируется к стратегическим условиям войны, и это впечатляет.