Иран обращается к Европе: «А давай дружить?»

«Исламская Республика Иран полна решимости расширять отношения с европейскими странами на основе взаимного уважения и интересов, если только какая-либо страна не стремится к антагонизму по отношению к Ирану», - сказал Раиси на встрече с новым послом Бельгии в Иране.

Он посоветовал европейским государствам преследовать свои интересы и регулировать свои отношения независимо от США, которые, по его словам, «полностью опозорились в мире из-за истории своей политики, в частности, полной поддержки и соучастия в преступлениях Израиля в Газе».

В свою очередь новый посол выразил готовность Бельгии расширять связи с Ираном.

Он также выразил надежду, что сможет решить проблемы и помочь укрепить связи с Ираном в различных областях во время своего пребывания в должности.